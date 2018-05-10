A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi
İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre başantrenör İlker Şentürk yönetimindeki milli takım, 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Akdeniz Oyunları için kamp çalışmalarına başlayacak.
İspanya'da 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlar öncesinde milli takım, 6-10 Haziran'da İtalya'nın Chieti kentindeki hazırlık turnuvasında sahne alacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Yunus Özmusul (Göztepe), Coşkun Göktepe (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Taner Günay (Beşiktaş Mogaz), Alp Eren Pektaş (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Göztepe), Yiğit Yaşar Kocaarslan (Aziziye Belediyesi Termalspor), Baran Nalbantoğlu (Göztepe), Halil İbrahim Öztürk (Maliye Piyango), Doruk Pehlivan (Maliye Piyango), Tuğberk Çatkın (Göztepe), Fatih Çalkamış (Selçuklu Belediyespor), Onur Ersin (Beşiktaş Mogaz), Enes Gümüşok (Adıyaman Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Beykoz Belediyespor), Ozan Erdoğan (Beykoz Belediyespor), Durmuş Ali Tınkır (Merzifon Belediyespor), Can Çelebi (Göztepe), Ömer Ozan Arifoğlu (Nilüfer Belediyespor), Özgür Sarak (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Osman Zeki Tepekurdu (Adıyaman Belediyespor), Görkem Biçer (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Uğur Erceylan (Adıyaman Belediyespor), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Mehmet Demirezen (Beşiktaş Mogaz)
- 10.5.2018 13:05
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savaş Sen kimsin ki? Bazı hoca dediğin Dünyanın sayılı hocalarndan rüyanızda bile göremiyeceğiniz uefa şampiyonu dört yıldızlı takımın hocası.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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