Hentbol Federasyonu, atadığı hakemleri bilgilendirmeyi unutunca hakemler maça gelmedi
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa maçları dolayısıyla ertelenen 23. hafta maçında ilginç bir olay yaşandı. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Tokat bölgesinden atadığı hakemler, Hentbol Federasyonu tarafından bilgilendirilmeyince hakemler maça gelmedi. Maça gelmeyen hakemlerin yerine Kastamonu bölgesinden iki hakem tayin edildi.
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Murat Kabadayı, müsabakaya gelmeyen hakemler için federasyona başvuracaklarını söyledi. Murat Kabadayı, "Bugün buraya Kastamonu maçını oynayama geldik. Kastamonu gerçekten çok güzel bir yer. Burayı çok seviyoruz. Ancak bir takım sıkıntılar oldu. Bizim maçımıza atanan müsabaka hakemleri burada olmadığım ve müsabakadan haberi olmadığı için buraya gelemediler. Kastamonu ilinin hakemleri maçı yönetecek. Bu uygulama etik olarak bizim için uygun görünmüyor. Müsabakayı yapıp daha sonra federasyon nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı düşünüyoruz" dedi.
Duruma tepki gösteren Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Hüdaverdi Eski ise, federasyonu ciddiyete davet etti. Eski, "Kadınlar süper Ligi'nde bu sezon karşılaştığımız ikinci sorun bu. Daha önce de Bursa'da aynı sorunla karşılaşmıştık. Federasyonun maç için atadığı hakemler gelmedi. Oradan bölgesel hakemlerle maçı yaptık. Bugün yine aynı sorunla karşı karşıyayız. Yine federasyonun atadığı hakemler maça gelmedi. Maç gecikmeli olarak başladı. Başka hakemler temin ederek maça devam ediyoruz. Burada çok ciddi bir ciddiyetsizlik görüyorum. Sorumsuzluk görüyorum. Bunlar artık hentbolda bu seviyelerde olmaması gereken şeyler. Zaten Anadolu'nun gücü belli. Bizim onları yeneceğimiz kesin ama görevlendirilen hakemlerin gelmemesinin mutlaka bir cezası olmalı. Ciddi bütçeler harcayan takımları öyle ilkokul talebeleri gibi bekletilmemeli. Biraz ciddiye alınmalı. Federasyon kendisine biraz çeki düzen versin" diye konuştu.
- 2.5.2018 17:21
-
TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
-
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Toplam 1
Yorum
57 inci dakika besiktas sahaya çıkarsa futbolcularimizi sakatlamak icin çıkar maçı kazanmak icin degil kazanamayacagini biliyor.
-
Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 1
Yorum
zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
Hentbol Federasyonu, atadığı hakemleri bilgilendirmeyi unutunca hakemler maça gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.