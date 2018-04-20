Hentbol: Haftanın programı
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Serdar Yereli)
22 Nisan Pazar:
16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol (Adıyaman Belediyesi)
17.00 Antalyaspor-Merzifon Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (Aziziye)
- Kadınlar Süper Lig
Bugün:
18.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)
Yarın:
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
17.00 Zağnosspor-Mudanya Belediyespor (Beşirli)
22 Nisan Pazar:
14.00 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)
Öte yandan, Üsküdar Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşması 5 Mayıs Cumartesi gününe ertelendi.
- 20.4.2018 10:16
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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