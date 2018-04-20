Hentbol: Haftanın programı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Hentbol: Haftanın programı

    Hentbol: Haftanın programı

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    17.00 Göztepe-SELKA Hentbol (Serdar Yereli)

    22 Nisan Pazar:

    16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

    16.00 Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol (Adıyaman Belediyesi)

    17.00 Antalyaspor-Merzifon Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (Aziziye)

    - Kadınlar Süper Lig

    Bugün:

    18.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

    Yarın:

    15.00 Eskişehir Şehir Koleji-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

    17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor ( Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

    17.00 Zağnosspor-Mudanya Belediyespor (Beşirli)

    22 Nisan Pazar:

    14.00 Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)

    Öte yandan, Üsküdar Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşması 5 Mayıs Cumartesi gününe ertelendi.

    1. 20.4.2018 10:16
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