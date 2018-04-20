Hentbol: Haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Serdar Yereli)

22 Nisan Pazar:

16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol (Adıyaman Belediyesi)

17.00 Antalyaspor-Merzifon Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (Aziziye)

- Kadınlar Süper Lig

Bugün:

18.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

Yarın:

15.00 Eskişehir Şehir Koleji-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

17.00 Zağnosspor-Mudanya Belediyespor (Beşirli)

22 Nisan Pazar:

14.00 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)

Öte yandan, Üsküdar Belediyespor-Polatlı Belediyespor karşılaşması 5 Mayıs Cumartesi gününe ertelendi.