Türkiye kupası Bolu'da gerçekleştirilecek – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'da gerçekleştirilecek

    Türkiye kupası Bolu'da gerçekleştirilecek

    Hentbolda Erkekler organizasyonu hafta sonu 'da gerçekleştirilecek.

    Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenecek 'in ilk gününde yarın saat 16.00'da Mogaz ile SELKA Hentbol, saat 18.00'de de ile karşı karşıya gelecek.

    İlk günün galipleri 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'daki finalde kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:07
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