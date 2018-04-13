Türkiye kupası Bolu'da gerçekleştirilecek
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu hafta sonu Bolu'da gerçekleştirilecek.
Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarın saat 16.00'da Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol, saat 18.00'de de Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
İlk günün galipleri 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'daki finalde kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:07
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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