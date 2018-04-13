Türkiye kupası Bolu'da gerçekleştirilecek

Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarın saat 16.00'da Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol, saat 18.00'de de Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

İlk günün galipleri 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'daki finalde kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.