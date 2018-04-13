Karşıyaka’dan hentbolda çifte kupa – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Karşıyaka’dan hentbolda çifte kupa

    Karşıyaka’dan hentbolda çifte kupa

    Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen 'nda çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Genç ve , Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

    Karşıyaka Belediyespor Genç Erkek Hentbol Takımı'nın ardından, da 'nı zirvede tamamladı. Yıldızlar, oynanan son maçta karşısında 31-23'lük skorla galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çift devreli lig usulü gerçekleşen turnuvayı yenilgisiz olarak tamamlayan her iki takım da Şampiyonası'na direk olarak gitmeye hak kazandı.

    HEDEF TÜRKİYE KUPASI
    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Şampiyonluklarıyla gurur kaynağımız olan hentbolcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızı başarıya götüren antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hem Genç hem Yıldız Takımımız Türkiye Şampiyonası'nda da zirveye çıkacaktır. Başarılar, bol şanslar diliyorum" dedi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:53
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