Karşıyaka’dan hentbolda çifte kupa
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası İzmir İl Müsabakaları'nda çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Genç ve Yıldız Takım, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
HEDEF TÜRKİYE KUPASI
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Şampiyonluklarıyla gurur kaynağımız olan hentbolcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızı başarıya götüren antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hem Genç hem Yıldız Takımımız Türkiye Şampiyonası'nda da zirveye çıkacaktır. Başarılar, bol şanslar diliyorum" dedi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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