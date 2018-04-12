Paşanın Melekleri dörtlü finalde
MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final 2'nci maçında Yenimahalle Belediyespor'u 24-34 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükseldi. Çeyrek finalde Yenimahalle Belediyespor'la oynadığı ilk karşılaşmayı 34-26 kazanan Paşanın Melekleri, rövanş maçı için Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda sahaya çıktı.
Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 15-12 mağlup kapatan Melekler, 2'nci yarı geri dönüşe imza attı ve karşılaşmadan 10 sayılık farkla, 34-24 galip ayrıldı. Karşılaşmaya Muratpaşa Belediyespor'da Döne Gül Bozdoğan ve Yasemin Şahin damgasını vurdu. İkili 7'şer golle 14 gole imza atarken maçın da en skorer oyuncuları oldu. Takımın deneyimli isimlerinden Yeliz Özel de eski takımına karşı 5 gol kaydetti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:40
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
Paşanın Melekleri dörtlü finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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