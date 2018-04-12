Paşanın Melekleri dörtlü finalde – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Paşanın Melekleri dörtlü finalde

    Paşanın Melekleri dörtlü finalde

    kadın hentbol takımı, çeyrek final 2'nci maçında 'u 24-34 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı.

    Kadınlar 'nde şampiyonluk mücadelesi veren Paşanın Melekleri, 'nda dörtlü finale yükseldi. Çeyrek finalde 'la oynadığı ilk karşılaşmayı 34-26 kazanan Paşanın Melekleri, rövanş maçı için Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda sahaya çıktı.

    Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 15-12 mağlup kapatan Melekler, 2'nci yarı geri dönüşe imza attı ve karşılaşmadan 10 sayılık farkla, 34-24 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 'da Döne Gül Bozdoğan ve Yasemin Şahin damgasını vurdu. İkili 7'şer golle 14 gole imza atarken maçın da en skorer oyuncuları oldu. Takımın deneyimli isimlerinden Yeliz Özel de eski takımına karşı 5 gol kaydetti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:40
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