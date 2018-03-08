Hentbol'da 21. hafta heyecanı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
14.00 Merzifon Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Maliye Piyango (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Serik Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)
19.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
19.00 Göztepe-Antalyaspor (Serdar Yereli)
20.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor (Porsuk)
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
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