Hentbol'da 21. hafta heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

14.00 Merzifon Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Maliye Piyango (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Serik Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)

19.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

19.00 Göztepe-Antalyaspor (Serdar Yereli)

20.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor (Porsuk)