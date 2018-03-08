Hentbol'da 21. hafta heyecanı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Hentbol'da 21. hafta heyecanı

    Hentbol'da 21. hafta heyecanı

    Hentbol Erkekler 'de 21. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 'de haftanın maç programı şöyle:

    14.00 Merzifon Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gümüşhacıköy)

    15.00 MYK Hentbol-Maliye Piyango (THF)

    17.00 Nilüfer Belediyespor-Serik Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)

    19.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

    19.00 Göztepe-Antalyaspor (Serdar Yereli)

    20.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor (Porsuk)

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:21
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