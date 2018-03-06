Beşiktaş Mogaz'ın "dalya" heyecanı

Siyah-beyazlı takım, 9 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyetini alacak ve "dalya" diyecek.

Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 94 Süper Lig maçını kazanan ve 5 Türkiye Kupası mücadelesinde rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 99 galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Beykoz Belediyespor'u saat 19.00'da konuk edecek.