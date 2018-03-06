Beşiktaş Mogaz'ın "dalya" heyecanı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Mogaz, 21. haftada Beykoz Belediyespor ile Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşmaya farklı bir hedefle çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, 9 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyetini alacak ve "dalya" diyecek.
Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 94 Süper Lig maçını kazanan ve 5 Türkiye Kupası mücadelesinde rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 99 galibiyete ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, Beykoz Belediyespor'u saat 19.00'da konuk edecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:12
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Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...
Toplam 3
Yorum
everton sorunu cenk tosuna düzgün pas atacak futbolcu yok adam kendi başına top çeviriyor istedikleri kadar forvet alsınlar takımda ileri giden adam az
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İmkansızdı
Toplam 4
Yorum
fb bjk gıttı munıhe geldı fb ye hafta ıcı kupa sonta ts 1 maglubıye 2 galıbıyet 1 beraberlık fb neyaptı 2 maglubıyet 1 beraberlık
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 24
Yorum
AKDENİZ KAPRİS, HIRS, BİLİNÇSİZ FUTBOL ,YANLIŞ KADRO VE YILDIZ DÜŞMANLIĞI SONUÇ AYKUTTAN HOCA OLMAZ AZİZ YILDIRIMDAN BAŞKAN KOSKOCA FENERBAHÇE NE HA
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