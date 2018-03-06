Beşiktaş Mogaz'ın "dalya" heyecanı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'ın "dalya" heyecanı

    Beşiktaş Mogaz'ın "dalya" heyecanı

    Hentbolda Erkekler 'de şampiyonluk mücadelesi veren , 21. haftada ile 'nda yapacağı karşılaşmaya farklı bir hedefle çıkacak.

    Siyah-beyazlı takım, 9 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde 'nda üst üste 100. galibiyetini alacak ve "dalya" diyecek.

    , bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de 'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 94 maçını kazanan ve 5 Türkiye Kupası mücadelesinde rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 99 galibiyete ulaştı.

    Siyah-beyazlı ekip, 'u saat 19.00'da konuk edecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:12
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