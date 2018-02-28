A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Ünsal dönemi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    A 'nda Ünsal dönemi

    A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Ünsal dönemi

    Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A 'nın başantrenörlük görevine 'ı getirdi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, A 'nda başantrenörlüğe , yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.

    'de 'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.

    Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:46
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