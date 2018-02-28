A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Ünsal dönemi

Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.

Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor.