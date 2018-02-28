A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Ünsal dönemi
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.
Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:46
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
FBLİ CEZA VERİRSENİZ FB KADAR GÖKTAŞI DÜŞSÜN BAŞINIZA İNŞALLAH...
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
fbli sizin başka işiniz yokmu ceza ıçin on dereden on milyon su getirirsiniz.YAZIKLAR OLSUN .
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 4
Yorum
Tr sadece gs değil fenerin tarihide tarihçilerce gerçek değil deniyor özellikle milli mücadele dönemi ile ilgili anlatılanlar
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