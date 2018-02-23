Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

16.00 Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Dikkaldırım)

17.00 Zağnosspor-Anadolu Üniversitesi (Trabzon 19 Mayıs)

25 Şubat Pazar:

15.00 Polatlı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Yeni Polatlı)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)

Öte yandan Mudanya Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji müsabakası 28 Mart'ta oynanacak.



- Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

25 Şubat Pazar:

14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-Serik Belediyespor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor (Aziziye)