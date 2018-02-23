Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
16.00 Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Zağnosspor-Anadolu Üniversitesi (Trabzon 19 Mayıs)
25 Şubat Pazar:
15.00 Polatlı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Yeni Polatlı)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)
Öte yandan Mudanya Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji müsabakası 28 Mart'ta oynanacak.
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)
25 Şubat Pazar:
14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Porsuk)
14.00 Merzifon Belediyespor-Serik Belediyespor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)
16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor (Aziziye)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:22
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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