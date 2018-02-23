Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    15.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Dikkaldırım)

    17.00 Zağnosspor-Anadolu Üniversitesi (Trabzon 19 Mayıs)

    25 Şubat Pazar:

    15.00 Polatlı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Yeni Polatlı)

    17.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)

    Öte yandan Mudanya Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji müsabakası 28 Mart'ta oynanacak.


    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    17.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

    25 Şubat Pazar:

    14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Porsuk)

    14.00 Merzifon Belediyespor-Serik Belediyespor (Gümüşhacıköy)

    15.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)

    16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)

    17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor (Aziziye)

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:22
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