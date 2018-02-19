Hentbolda kupa eşleşmeleri belli oldu
Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda iki maç üzerinden yapılacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 13-14 Mart, rövanşları ise 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler şöyle:
ERKEKLER
Göztepe-Beykoz Belediyespor
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor
Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor
Selka Eskişehir Hentbol-Antalyaspor
KADINLAR
Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
Zağnosspor-Polatlı Belediyespor
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:31
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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