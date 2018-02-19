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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Hentbolda kupa eşleşmeleri belli oldu

    Hentbolda kupa eşleşmeleri belli oldu

    Hentbolda eşleşmeleri belirlendi.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 'nda iki maç üzerinden yapılacak ilk karşılaşmaları, 13-14 Mart, rövanşları ise 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak.

    Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler şöyle:

    ERKEKLER
    Göztepe-Beykoz Belediyespor

    Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor

    Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor

    Selka Hentbol-Antalyaspor

    KADINLAR
    Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor

    Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

    İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

    Zağnosspor-Polatlı Belediyespor

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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