Hentbolda kupa eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda iki maç üzerinden yapılacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 13-14 Mart, rövanşları ise 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler şöyle:



ERKEKLER

Göztepe-Beykoz Belediyespor

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor

Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor

Selka Eskişehir Hentbol-Antalyaspor

KADINLAR

Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

Zağnosspor-Polatlı Belediyespor