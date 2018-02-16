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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Hentbolde heyecan

    Hentbolde heyecan
    Hentbol D Grubu'nda . ile . çeyrek finale yükseldi. .- Artsam Koleji'ni 31-28, . - Mudanya Bld. 'yi 37-33 yenerek çeyrek finale çıktılar.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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