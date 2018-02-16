Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Bugün:
13.00 Eskişehir Şehir Koleji-Zağnosspor (Osmangazi Üniversitesi)
Yarın:
13.00 Eskişehir Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Mudanya Belediyespor (THF)
17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)
18 Şubat Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
- Erkekler Süper Lig
18 Şubat Pazar:
13.00 Serik Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Gloria Sports Arena)
14.00 Beykoz Belediyespor-Aziziye Belediyespor Termalspor (Recep Şahin Köktürk)
15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir (THF)
16.00 Adıyaman Belediyespor-Antalyaspor (Adıyaman Belediyesi)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Göztepe maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 17 Nisan'a ertelendi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:46
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
umut bu nasıl bir arzuymuş, Türkiyenin en çok şampiyon olan klübünü 20 yılda nerdeyse 3. sıraya gerilettin. kasası boşaldı. tribünler boşaldı.
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
SAKA AZİZ KAZANIRSA G.S....BJK GÖBEK ATAR AZİZLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
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Teşekkür borçlular
Toplam 3
Yorum
borego Sayın Başkan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Ama artık değişim vakti geldi ve geçiyor. Yolun ve bahtın açık olsun Ali KOÇ. Seninleyizzz.
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