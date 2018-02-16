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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Kadınlar Süper Lig

    Bugün:

    13.00 Eskişehir Şehir Koleji-Zağnosspor (Osmangazi Üniversitesi)

    Yarın:

    13.00 Eskişehir Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi)

    16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Celal Atik)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Mudanya Belediyespor (THF)

    17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

    18 Şubat Pazar:

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Süleyman Evcilmen)


    - Erkekler Süper Lig

    18 Şubat Pazar:

    13.00 Serik Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Gloria Sports Arena)

    14.00 Beykoz Belediyespor-Aziziye Belediyespor Termalspor (Recep Şahin Köktürk)

    15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir (THF)

    16.00 Adıyaman Belediyespor-Antalyaspor (Adıyaman Belediyesi)

    17.00 Nilüfer Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)

    Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Göztepe maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 17 Nisan'a ertelendi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:46
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