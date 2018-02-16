Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Bugün:

13.00 Eskişehir Şehir Koleji-Zağnosspor (Osmangazi Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Eskişehir Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Mudanya Belediyespor (THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

18 Şubat Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Süleyman Evcilmen)



- Erkekler Süper Lig

18 Şubat Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Gloria Sports Arena)

14.00 Beykoz Belediyespor-Aziziye Belediyespor Termalspor (Recep Şahin Köktürk)

15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir (THF)

16.00 Adıyaman Belediyespor-Antalyaspor (Adıyaman Belediyesi)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Göztepe maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 17 Nisan'a ertelendi.