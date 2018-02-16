Göztepe çeyrek final için sahada
Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek.
Eşleşmedeki ilk maçı İzmir'de 29-25 kazanan Göztepe, rövanşta TSİ 16.00'da Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda AEK'ye konuk olacak.
Müsabakada Sırp hakemler Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic görev yapacak.
Göztepe Kulübü, daha önce Yunanistan emniyet yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda Atina'da oynanacak karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyemeyeceğini duyurmuştu.
Avrupa kupalarında 6. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:37
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Anadolu’ya dikkat!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ DENİZLİDE ŞAMPİYONLUGUMUZUN ÇALINDIGI YIL DERBİLERDEKİ 18 PUANIN 16 SINI ALDIK SADECE TRABZONLA BERABERE KALDIK YOK BÖYLE Bİ DÜNYA HARAM OLS
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Parlama sırası Gümüş’te
Toplam 1
Yorum
celal cok onemlı sans bende sınan oynar dıyorum ama bunu cokkk ıyı degerlendırmelı ıkıncı bır sans daha gelmez canını dısıne takmalı
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Mayıs'ta yeniden aday!
Toplam 3
Yorum
gs insanda biraz utanma sıkılma olur yahuu. pesssssss...
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