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    16 Şubat 2018, Cuma
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    çeyrek final için sahada

    Göztepe çeyrek final için sahada

    Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek.

    Eşleşmedeki ilk maçı İzmir'de 29-25 kazanan , rövanşta TSİ 16.00'da Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda AEK'ye konuk olacak.

    Müsabakada Sırp hakemler Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic görev yapacak.

    Göztepe Kulübü, daha önce Yunanistan emniyet yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda Atina'da oynanacak karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyemeyeceğini duyurmuştu.

    Avrupa kupalarında 6. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:37
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