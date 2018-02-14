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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kadınlar hentbolda rakipler belli oldu

    Kadınlar hentbolda rakipler belli oldu

    Kadınlar hentbolda, (EHF) Kupası'nda Kastamonu Belediyespor, 'nda da Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik'in çeyrek finaldeki rakipleri belirlendi.

    'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Kastamonu Belediyespor, Rumen ekibi HC Zalau, Zağnosspor, İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria, Ardeşen Gençlik ise İsveç ekibi Kristiastad ile eşleşti.

    Kastamonu Belediyespor, çeyrek finaldeki ilk maçını 3 veya 4 Mart tarihlerinde deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 10 veya 11 Mart tarihlerinde de Kastamonu'da oynayacak.

    CHALLENGE KUPASI
    'ndaki Türk takımları Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik, ilk maçlarını Türkiye'de 3 veya 4 Mart tarihlerinde yapacak.

    Karşılaşmaların rövanşları ise 10 veya 11 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

    Bu arada, Ardeşen Gençlik'in rakibi Kristiastad takımında milli oyuncu Aslı İskit de forma giyiyor. İsveç ekibi tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyor.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:07
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