Kadınlar hentbolda rakipler belli oldu
Kadınlar hentbolda, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Kastamonu Belediyespor, Challenge Kupası'nda da Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik'in çeyrek finaldeki rakipleri belirlendi.
Kastamonu Belediyespor, çeyrek finaldeki ilk maçını 3 veya 4 Mart tarihlerinde deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 10 veya 11 Mart tarihlerinde de Kastamonu'da oynayacak.
CHALLENGE KUPASI
Challenge Kupası'ndaki Türk takımları Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik, ilk maçlarını Türkiye'de 3 veya 4 Mart tarihlerinde yapacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 10 veya 11 Mart'ta deplasmanda oynanacak.
Bu arada, Ardeşen Gençlik'in rakibi Kristiastad takımında milli oyuncu Aslı İskit de forma giyiyor. İsveç ekibi tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
- Dursun Özbek’ten ‘fatura’ ve Ndiaye iddialarına yanıt
-
Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!
Toplam 1
Yorum
Love "Bi zahmet" çıkıp oynasınlar!
-
Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 5
Yorum
eraycan bjk ile oynayan herkes iyi oynuyor ama bjk kadro genişliği olan takım dinlenn oyuncular sahaya sürülür her türlü kazanır yine
-
Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 1
Yorum
yunus sanki çok paraları var ya adama yardım ediceğiz diye parasını vermezlerse o zaman sakat.
Kadınlar hentbolda rakipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.