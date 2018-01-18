Paşanın Melekleri 2'nci perdeyi açıyor

Muratpaşa Belediyespor, sezonun açılış maçında 36 - 31 yendiği Üsküdar'la Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya başlıyor. Ligde oynadığı 12 maçın 12'sini de kazanarak 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Paşanın Melekleri'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 20 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Manisa ve Kocaeli bölgesinden Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek.

Antrenör Birol Ünsal, iyi bir ara kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazırlıklar kapsamında İzmir'de önemli bir turnuvayı da tüm maçlarımızı kazanarak kapattık. Bizim gibi belli bir maç ritmi yakalamış takımlar için verilen aralar sonrası dönüşler zor oluyor ama başarılı geçen turnuvayla bunun da üstesinden geldiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Takımının Süper Lig'in ikinci yarısında da aynı performansı devam ettirip şampiyonluğa uzanacağını kaydeden Ünsal, şunları söyledi:

"Muratpaşa Belediyespor, hentbolda her şeyi yapmak isteyen ve birçok şeyi de yapan bir kulüp. İstiyoruz ki, Muratpaşa, Avrupa'nın gediklisi olsun. Antalya şehri bunun hak ediyor. Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve kulüp yönetimi hentbola farklı bakıyor. Beklentileri çok yüksek. Biz de bu beklentileri karşılamak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."