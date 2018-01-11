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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Paşanın Melekleri'nde hedef şampiyonluk

    Paşanın Melekleri'nde hedef şampiyonluk

    TÜRKİYE Kadınlar 'nin namağlup lideri , 2'nci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında İzmir'de 4'lü turnuvaya katılacak Paşanın Melekleri'nden, şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.

    Kadınlar 'nde ilk yarıyı 24 puanla yenilgisiz lider kapatan , 20 Ocak'ta başlayacak 2'nci yarı hazırlıklarına Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda devam ediyor. Morallerin yerinde olduğu Paşanın Melekleri, hazırlıklar kapsamında İzmir'de düzenlenecek 4'lü turnuvaya katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından eski milli hentbolcu Melih Dülgerkaraoğlanoğlu anısına düzenlenen turnuvada Paşa'nın Melekleri; Üsküdar Belediyesi, Polatlı Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılayacak. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak turnuva 12 Ocak Cuma günü başlayacak, 14 Ocak Pazar sona erecek.

    Turnuva öncesi yapılan son antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Paşanın Melekleri, 20 Ocak'ta ise ligde Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak. Antrenör Birol Ünsal, Muratpaşa Belediyesi olarak geçen yıl başlayan önemli bir yapılanma içene girdiklerini söyledi. Bu dönüşümün ilk yılında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ünsal, "Ama doğru şeyler oldu ve bu sezonun ilk yarısını namağlup kapattık. İstediğimiz şeyleri yaptık" diye konuştu. 'un Türk hentbolunda birçok kulvarda ilkleri gerçekleştirmiş bir takım olduğunun altını çizen Ünsal, "Muratpaşa, hedefine varacaktır" dedi.

    TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
    Takımın deneyimli oyuncularından Yeliz Özel ise iyi bir ilk yarının ardından aynı motivasyonla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Nasıl bitirdiysek öyle devam etmek istiyoruz" dedi. Takımın genç oyuncuları Döne Gül Bozdağan ve Ayşe Dinç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, genç oyunculara güvendiği için teşekkürlerini dile getirirken "Tek hedefimiz var. O da şampiyonluk" dedi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:50
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