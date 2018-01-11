Paşanın Melekleri'nde hedef şampiyonluk

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 24 puanla yenilgisiz lider kapatan Muratpaşa Belediyespor, 20 Ocak'ta başlayacak 2'nci yarı hazırlıklarına Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda devam ediyor. Morallerin yerinde olduğu Paşanın Melekleri, hazırlıklar kapsamında İzmir'de düzenlenecek 4'lü turnuvaya katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından eski milli hentbolcu Melih Dülgerkaraoğlanoğlu anısına düzenlenen turnuvada Paşa'nın Melekleri; Üsküdar Belediyesi, Polatlı Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılayacak. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak turnuva 12 Ocak Cuma günü başlayacak, 14 Ocak Pazar sona erecek.



Turnuva öncesi yapılan son antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Paşanın Melekleri, 20 Ocak'ta ise ligde Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak. Antrenör Birol Ünsal, Muratpaşa Belediyesi olarak geçen yıl başlayan önemli bir yapılanma içene girdiklerini söyledi. Bu dönüşümün ilk yılında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ünsal, "Ama doğru şeyler oldu ve bu sezonun ilk yarısını namağlup kapattık. İstediğimiz şeyleri yaptık" diye konuştu. Muratpaşa Belediyespor'un Türk hentbolunda birçok kulvarda ilkleri gerçekleştirmiş bir takım olduğunun altını çizen Ünsal, "Muratpaşa, hedefine varacaktır" dedi.



TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Takımın deneyimli oyuncularından Yeliz Özel ise iyi bir ilk yarının ardından aynı motivasyonla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Nasıl bitirdiysek öyle devam etmek istiyoruz" dedi. Takımın genç oyuncuları Döne Gül Bozdağan ve Ayşe Dinç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, genç oyunculara güvendiği için teşekkürlerini dile getirirken "Tek hedefimiz var. O da şampiyonluk" dedi.