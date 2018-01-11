Kastamonu Belediyespor'da Avrupa mesaisi
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Polonya'nın Vistal takımıyla yapacağı C Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenör Hakan Günal, yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Viborg kentinde oynanan kupanın ilk maçında Viborg'u 28-26 mağlup ettiklerini hatırlattı.
Danimarka'nın hentbolda ekol bir ülke olduğunu kaydeden Günal, "Viborg çok sayıda başarısı olan bir kulüp. Bu nedenle deplasmanda galip gelmek bizim açımızdan çok önemliydi. Hazırlıklarımızı iyi yapıp galip geldik." dedi.
Grup maçlarına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten Günal, "Evimizde oynayacağımız 3 maçtan da galibiyetle ayrılırsak gruptan çıkacağız. Toplamda 8 puan alacağız ve önemli bir başarı elde edeceğiz." diye konuştu.
İkinci maç için çalışmalara başladıklarını anlatan Günal, "Pazar günü Polonya'nın Vistal takımını ağırlayacağız. Evimizdeki ilk maçımız olacak. Bu müsabakadan da galip ayrılarak Türkiye'ye ilkler yaşatmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 14 Ocak Pazar günü oynanacak Kastamonu Belediyespor-Vistal maçı saat 17.00'de başlayacak.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:28
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 7
Yorum
hakan Nerede o günler giderlerse tüm FB liler kurtulur.
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Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...
Toplam 4
Yorum
Hagi Asıl saçmalık 32 yaşındaki futbolcu transferidir
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Performansları tavana vuracak
Toplam 6
Yorum
gsli yeni projelerim var diyor ya bi corap oracek bu basimiza
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