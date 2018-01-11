Antrenör Hakan Günal, yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Viborg kentinde oynanan kupanın ilk maçında Viborg'u 28-26 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Danimarka'nın hentbolda ekol bir ülke olduğunu kaydeden Günal, "Viborg çok sayıda başarısı olan bir kulüp. Bu nedenle deplasmanda galip gelmek bizim açımızdan çok önemliydi. Hazırlıklarımızı iyi yapıp galip geldik." dedi.

Grup maçlarına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten Günal, "Evimizde oynayacağımız 3 maçtan da galibiyetle ayrılırsak gruptan çıkacağız. Toplamda 8 puan alacağız ve önemli bir başarı elde edeceğiz." diye konuştu.

İkinci maç için çalışmalara başladıklarını anlatan Günal, "Pazar günü Polonya'nın Vistal takımını ağırlayacağız. Evimizdeki ilk maçımız olacak. Bu müsabakadan da galip ayrılarak Türkiye'ye ilkler yaşatmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 14 Ocak Pazar günü oynanacak Kastamonu Belediyespor-Vistal maçı saat 17.00'de başlayacak.