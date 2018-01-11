Başantrenör Serdar Eler, ligin ilk yarısında takımın sergilediği performanstaki en önemli etkenin sezon başında aldıkları gençleştirme kararı olduğunu savundu.

Şampiyon takımdan çok fazla oyuncu kalmadığını dile getiren Eler, "Genç takım olmanın avantaj ve dezavantajlarını yaşıyoruz." dedi.

Genç bir takım olarak kondisyon anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Eler, "Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor maçlarını 1-2 golle kaybettik. Bu takım istenilen yerde devreye girdi. Ligi 4. veya 5. sırada bitirebilmek güzel bir şey. Sezon başında kadromuz zaten bize bunun sinyalini veriyordu. Amacımız sezon başında ligi ilk 4 sırada bitirerek, Avrupa kupalarına katılacak takım oluşturmaktı." değerlendirmesini yaptı.

Serdar Eler, ligin devre arasında transfer yapmayacaklarını mevcut kadroyla mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ligdeki şampiyonluk şanslarını de değerlendiren Eler, "Yenimahalle Belediyespor ikinci yarıda şampiyonluğa ortak olur' sözü çok iddialı olur. Şu anki puan farkıyla bu sözü söylemek iddialı. Genç takımlardan gelen puanların da etkiliği olduğu bir ligde ki Muratpaşa Belediyespor'un genç takımı da mevcut kadrosu da iyi." diye konuştu.

Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, sezon başındaki gençleştirme kararına rağmen takımına güvendiğini belirterek, "Amacımız ligde ilk 4 içinde olmak. Bu takım da bunu yapabilecek güçte." ifadelerini kullandı.