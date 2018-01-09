Belçika'nın Leuven kentinde, TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Fransız hakem çifti Said Bounouara ve Khalid Sami yönetecek. A Milli Takım, grubunda 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlikle 5 puana ulaşarak, averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile aynı puana sahip Belçika ise ikinci sırada bulunuyor.

BELÇİKA İLE 13. RANDEVU

Türkiye, resmi müsabakalarda Belçika ile 13. kez mücadele edecek. Milliler, geride kalan 12 maçta rakibi karşısında 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

5. grupta oluşan puan durumu şöyle: