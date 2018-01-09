A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika deplasmanında
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Leuven kentinde, TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Fransız hakem çifti Said Bounouara ve Khalid Sami yönetecek. A Milli Takım, grubunda 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlikle 5 puana ulaşarak, averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile aynı puana sahip Belçika ise ikinci sırada bulunuyor.
BELÇİKA İLE 13. RANDEVU
Türkiye, resmi müsabakalarda Belçika ile 13. kez mücadele edecek. Milliler, geride kalan 12 maçta rakibi karşısında 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
5. grupta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Hollanda
|4
|3
|0
|1
|108
|94
|6
|2-Belçika
|4
|2
|1
|1
|111
|105
|5
|3-Türkiye
|4
|2
|1
|1
|101
|99
|5
|4-Yunanistan
|4
|0
|0
|4
|91
|113
|0
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:55
-
Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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