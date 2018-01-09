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    09 Ocak 2018, Salı
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    A , deplasmanında

    A <a href="/index/milli-erkek-hentbol-takimi?id=5462eaae-6044-4f0a-a888-53dc29057074" class="" rel="tag">Milli Erkek Hentbol Takımı</a>, <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a> deplasmanında

    A , 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    'nın Leuven kentinde, TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Fransız hakem çifti Said Bounouara ve Khalid Sami yönetecek. A Milli Takım, grubunda 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlikle 5 puana ulaşarak, averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile aynı puana sahip ise ikinci sırada bulunuyor.

    BELÇİKA İLE 13. RANDEVU
    Türkiye, resmi müsabakalarda Belçika ile 13. kez mücadele edecek. Milliler, geride kalan 12 maçta rakibi karşısında 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

    5. grupta oluşan puan durumu şöyle:

    TAKIMLAR O G B M A Y P
    1-Hollanda 4 3 0 1 108 94 6
    2-Belçika 4 2 1 1 111 105 5
    3-Türkiye 4 2 1 1 101 99 5
    4-Yunanistan 4 0 0 4 91 113 0



    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:55
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