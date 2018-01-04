 Rakip Hollanda – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Rakip

    Rakip Hollanda
    A Milli Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası'na giden yolda bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta ile karşılaşacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Millilerin birer galibiyet ve yenilgisi bulunurken, Hollanda 2'de 2 yaptı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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