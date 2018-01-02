Milli hentbolcuların rakibi Hollanda
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. grup 3. maçında 4 Ocak Perşembe günü Hollanda ile karşılaşacak.
Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak maçı, Macar hakem çifti Miklos Andorka ve Robert Hucker yönetecek.
5. gruptaki ilk maçında Belçika ile 27-27 berabere kalan, ikinci maçında ise deplasmanda Yunanistan'ı 25-19 mağlup eden milliler, 3 puanla lider Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:51
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Modiba sürprizi
Toplam 3
Yorum
bjk advers Değerini bulan satılsın düşüncesinde olanlar psv eindhoven ve anderlecht'in durumlarına bir baksınlar değerini bulanı satanın ne haledüştüğü
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Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Toplam 4
Yorum
bjk advers Sayın Fikret ORMAN SMOKİE'yi görmelisin ve ona bir güzellik yapmalısın sizi övebilmek için gece saat 03:00te kalkıp yorum yapmış !
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 4
Yorum
Okan Derdimiz para değil! Ama biraz daha para kazansak hiç de fena olmaz.
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