 Milli hentbolcuların rakibi Hollanda – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Milli hentbolcuların rakibi

    Milli hentbolcuların rakibi Hollanda

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. grup 3. maçında 4 Ocak Perşembe günü ile karşılaşacak.

    Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak maçı, Macar hakem çifti Miklos Andorka ve Robert Hucker yönetecek.

    5. gruptaki ilk maçında ile 27-27 berabere kalan, ikinci maçında ise deplasmanda 'ı 25-19 mağlup eden milliler, 3 puanla lider 'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:51
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