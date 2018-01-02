Milli hentbolcuların rakibi Hollanda

Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak maçı, Macar hakem çifti Miklos Andorka ve Robert Hucker yönetecek.

5. gruptaki ilk maçında Belçika ile 27-27 berabere kalan, ikinci maçında ise deplasmanda Yunanistan'ı 25-19 mağlup eden milliler, 3 puanla lider Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.



