Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
16.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)
16.00 Beykoz Belediyespor-Serik Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)
17.00 Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)
17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Merzifon Belediyespor (Aziziye)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Maliye Piyango (THF Ankara)
17.00 Göztepe-Beşiktaş Mogaz (Serdal Yereli)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Ardeşen Gençlik (Celal Atik)
17 Aralık Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Polatlı Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Yeni Polatlı)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Zağnosspor (Dikkaldırım)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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Gomis, Malatya karşısında sahada olacak mı?
Toplam 7
Yorum
GOMIS Sen önce Alper Potuk un cezası neden 1 maça indirildi onu sorgula önce istersen :)
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Büyük takas! Wilshere...
Toplam 3
Yorum
accipiter Adı bilinmeyen genç ve kaliteli futbolcular bulup transfer edelim deriz Böyle bir futbolcu adı geçince bu kim ya deyip küçümser istemeyiz !
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Yine mi Ali Palabıyık!
Toplam 10
Yorum
bülent Ali Palabıyık şimdidien kimlere sarı kimlere kırmızı kart gösterebilirim diye listeyi hazırlayıp öyle gelecektir maça...
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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