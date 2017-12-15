Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig



Yarın:

16.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)

16.00 Beykoz Belediyespor-Serik Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)

17.00 Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Merzifon Belediyespor (Aziziye)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Maliye Piyango (THF Ankara)

17.00 Göztepe-Beşiktaş Mogaz (Serdal Yereli)

- Kadınlar Süper Lig



Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Ardeşen Gençlik (Celal Atik)

17 Aralık Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Polatlı Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Yeni Polatlı)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Zağnosspor (Dikkaldırım)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Kastamonu Atatürk)