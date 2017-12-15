 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)

    16.00 Beykoz Belediyespor-Serik Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)

    17.00 Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

    17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Merzifon Belediyespor (Aziziye)

    17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Maliye Piyango (THF Ankara)

    17.00 Göztepe-Beşiktaş Mogaz (Serdal Yereli)

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Ardeşen Gençlik (Celal Atik)

    17 Aralık Pazar:

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    15.00 Polatlı Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Yeni Polatlı)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Zağnosspor (Dikkaldırım)

    17.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN