 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig
    Yarın:
    13.00     SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)
    14.00 Merzifon Belediyespor-Antalyaspor (Gümüşhacıköy)
    15.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF)
    17.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediye Termalspor (Süleyman Seba)
    17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Nilüfer Belediye)

    10 Aralık Pazar:
    12.00 Serik Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gloria Sports Arena)


    - Kadınlar Süper Lig
    10 Aralık Pazar:
    13.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
    14.00 Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Hasandağı)
    15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Çok Amaçlı Spor Salonu)
    17.00 Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
    17.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
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