Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-Antalyaspor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF)

17.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediye Termalspor (Süleyman Seba)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Nilüfer Belediye)



10 Aralık Pazar:

12.00 Serik Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gloria Sports Arena)



- Kadınlar Süper Lig

10 Aralık Pazar:

13.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Çok Amaçlı Spor Salonu)

17.00 Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)