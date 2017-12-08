Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)
14.00 Merzifon Belediyespor-Antalyaspor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF)
17.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediye Termalspor (Süleyman Seba)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Nilüfer Belediye)
10 Aralık Pazar:
12.00 Serik Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gloria Sports Arena)
- Kadınlar Süper Lig
10 Aralık Pazar:
13.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Çok Amaçlı Spor Salonu)
17.00 Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:48
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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