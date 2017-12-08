Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi

Düzce Üniversitesi erkek hentbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler Arası Hentbol 2.Lig müsabakalarında şampiyon olarak 1.Lige yükselmeye hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Z. İnci Karadenizli yönetimindeki erkek hentbol takımı, çok başarılı bir turnuva geçirerek Düzce Üniversitesi'ne kupa kazandırdı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nin yer aldığı müsabakalarda, çok iyi bir oyun sergileyen erkek hentbol takımı, rakiplerini geride bırakarak kazandığı şampiyonlukla Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.