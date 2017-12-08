Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi
Düzce Üniversitesi erkek hentbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler Arası Hentbol 2.Lig müsabakalarında şampiyon olarak 1.Lige yükselmeye hak kazandı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 14
Yorum
fg keşkem taaa uzaklara gitsede gs ve türk futbolu kurtulup rahat etse.
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ yok ya daha fener ve gs kadar yol alamadık önce vardar ve östersund a elenmemiz gerekiyor ! ve cl de bir defa sıfır çekmemiz !
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 14
Yorum
han ee sizin gibi basın ayarlı koyun olmasındansa Hindi gibi gubarmak şandandır. yiğido. Türk futboluna basamak atlatmış birisi sonuçta...
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