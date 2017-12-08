 Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi

    Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi

    Düzce Üniversitesi erkek hentbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler Arası Hentbol 2.Lig müsabakalarında şampiyon olarak 1.Lige yükselmeye hak kazandı.

    Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Z. İnci Karadenizli yönetimindeki erkek hentbol takımı, çok başarılı bir turnuva geçirerek Düzce Üniversitesi'ne kupa kazandırdı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nin yer aldığı müsabakalarda, çok iyi bir oyun sergileyen erkek hentbol takımı, rakiplerini geride bırakarak kazandığı şampiyonlukla Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Düzce Üniversitesi 1.Lige yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN