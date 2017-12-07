 SELKA Eskişehir Hentbol, taraftarına güveniyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    , taraftarına güveniyor

    SELKA Eskişehir Hentbol, taraftarına güveniyor

    Kulübü Başkanı Mert Kaya, taraftar desteğinin takımın ruh halini değiştirdiğini ve kendilerine güç verdiğini söyledi.

    Kaya, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Eskişehir'e gelecek" sloganıyla başladıklarını sezonda hedefe doğru ilerlediklerini kaydetti. Puan kayıplarının ardından takımda bir kenetlenme yaşadıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

    "Ligin 7. berabere kaldığımız Beykoz Belediyespor maçının ardından takım olmayı başardık ve oynadığımız son 3 maçta bunu gösterip, iyi bir çıkış yakaladık. Şu an devre arasından önce oynayacağımız iki zorlu maç bizi bekliyor. İçeride Göztepe ile deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağız. Çekişmeli geçeceğini düşündüğümüz Göztepe maçında da Eskişehir halkının bizi yalnız bırakmamasını bekliyoruz. Taraftar desteği takımın ruh halini değiştiriyor ve kendimizi güçlü hissediyoruz."

    Kulübün sportif direktörü Osman Özoğlu ise mavi-beyazlı takımın şu an lig sıralamasında bulunduğu ilk 3'teki yerini kaybetmemesi gerektiğini belirterek, bu hafta sonu yapacakları Göztepe maçını kazanıp, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli aşacaklarını aktardı.

    Toplantıya, kulübün başkan yardımcısı Yenal Kaya, yönetim kurulu üyesi Arif Geçkalan, takım oyuncuları Recep ve Recai Dege kardeşler de katıldı.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:23
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