Hentbol Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan ve Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının da mücadele edeceği 2017-2018 sezonu Erkekler Türkiye Kupası 2. tur grupları belli oldu.

Adıyaman temsilcisi adına Adıyaman Belediyespor Baş Antrenörü Okan Halay'ın katıldığı kura sonucunda Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarında D Grubunda Beykoz Belediyespor, Maliye Piyango ve Karşıyaka Belediyespor ve Adıyaman Belediyespor mücadele edecek.30 Ocak-1 Şubat 2018 tarihleri arasında Adıyaman'da gerçekleşecek olan grup maçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Baş Antrenörü Okan Halay, güçlü rakiplere karşı mücadele edeceklerini ancak hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Statü gereği 2. tur grup müsabakalarına, 1. tur grup müsabakaları sonucunda A-B-C-D-E-F gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ve bir önceki sezon Süper Ligde ilk 4 sırayı almış 4 takım olmak üzere toplam 16 takım katılıyor. Müsabakalar 4'lü takımlar halinde 4 grup merkezinde tek devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek. Erkekler Türkiye Kupası 2. tTur müsabakaları 30 Ocak-1 Şubat 2018 tarihleri arasında oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun, kulüp temsilcileri ile federasyon görevlilerinin katıldığı kura çekiminde diğer gruplar ve eşleşen takımlar şöyle oldu:

"A Grubu, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Serik Belediyespor, Merzifon Belediyespor ve Aziziye Belediyesi Termalspor'dan oluştu. B Grubunda Göztepe, Selka Eskişehir Hentbol, MYK Hentbolsporve Köyceğiz Belediyesi takımları yer aldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyesi, Antalyaspor ve Batman Belediyesi mücadele edecek."