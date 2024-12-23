Hatayspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Boutobba, Pedro, Fernandes, Abuobakar
Adana Demirspor: Deniz, A. Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Aksel, Ozan, Yusuf Barasi, Osman, Aymbetov
HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Adana Demirspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.