  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Hatayspor Hatayspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Hatayspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 20:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Boutobba, Pedro, Fernandes, Abuobakar

Adana Demirspor: Deniz, A. Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Aksel, Ozan, Yusuf Barasi, Osman, Aymbetov

HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Adana Demirspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet!
DİĞER
Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! "Büyük iftira ile karşı karşıyayım"
Canlı | Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası konuşuyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 19:25
Serdal Adalı'dan seçim öncesi açıklama Serdal Adalı'dan seçim öncesi açıklama 19:07
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 18:37
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 18:20
Yusuf Dikeç'e büyük onur! Yusuf Dikeç'e büyük onur! 18:17
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! 18:14
Daha Eski
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 16:41
Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste 16:17
Manchester United Altay'ı göndermek istiyor Manchester United Altay'ı göndermek istiyor 16:16
Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor 15:19
F.Bahçe Marjanovic'le yollarını ayırdı! F.Bahçe Marjanovic'le yollarını ayırdı! 14:56
Dybala'da flaş gelişme! Dybala'da flaş gelişme! 14:35