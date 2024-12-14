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Haberler Hatayspor Karaoğlan polemiği

Karaoğlan polemiği

Ligde yarın Hatay ile Göztepe karşılaşacak. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek. Hatayspor, 3. haftada 3-2 kaybettikleri Antalyaspor maçını hatırlatarak açıklama yayınladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Karaoğlan polemiği

Ligde yarın Hatay ile Göztepe karşılaşacak. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek. Hatayspor, 3. haftada 3-2 kaybettikleri Antalyaspor maçını hatırlatarak açıklama yayınladı. "Daha fazla hata istemiyoruz" başlıklı açıklamada, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdikleri maçın devre arası soyunma odası koridorlarında hakemlerin darp ve tehdit edildiği iddia edildi.

Bu açıklamaya ise Göztepe'den jet yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, "Kabak tadı vermeye başladı" başlığını kullandığı yanıtında, maçlar öncesinde rakiplerin yaptığı "sonuçlara etki edebilecek açıklamaların" son bulması gerektiğini belirtti. Göz-Göz'ün duyurusunda maçlar öncesinde hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yapıldığına vurgu yapıldı.

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