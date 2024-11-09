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Haberler Hatayspor Hatayspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Hatayspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 16:00
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Hatayspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Diack, Görkem, Rui Pedro, Fernandes, Rivas, Aboubakar.

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Sorecscu, Mustafa, N'Diaye, Mandouki, Maxim, Halil, Lungoyi.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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