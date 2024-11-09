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Haberler Hatayspor Hatayspor 3-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hatayspor 3-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan mücadeleden Hatayspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:05
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Hatayspor 3-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan Hatayspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini Hatayspor adına 12. dakikada Rui Pedro açtı.

Ardından 35. dakikada Bamgboye skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Gaziantep FK'dan Sorescu skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarı bu gollerle Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 81. dakikada Gaziantep FK'dan Viana kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Strandberg takımının 3. golünü atan isim oldu.

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