Hatayspor 3-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan Hatayspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini Hatayspor adına 12. dakikada Rui Pedro açtı.

Ardından 35. dakikada Bamgboye skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Gaziantep FK'dan Sorescu skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarı bu gollerle Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 81. dakikada Gaziantep FK'dan Viana kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Strandberg takımının 3. golünü atan isim oldu.