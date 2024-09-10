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Francisco Calvo, Hatayspor'a

Bordo-beyazlılar, Konyaspor’un eski stoperiyle el sıkıştı. 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Francisco Calvo, Hatayspor'a

Transferin son günlerine girilirken hareketli günler yaşayan Hatayspor, önemli bir isimle el sıkıştı. Bordobeyazlılar, daha önce Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile 2 yıllığına anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Meksika ekibi Juarez'e transfer olan 32 yaşındaki stoper, kısa bir aranın ardından Türkiye'ye dönüş yapmış olacak. Konyaspor'da görev yaptığı iki sezonda 55 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Calvo, futboluyla beğeni dikkatlerin üzerine çekmişti.

Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'de 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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