Francisco Calvo, Hatayspor'a

Transferin son günlerine girilirken hareketli günler yaşayan Hatayspor, önemli bir isimle el sıkıştı. Bordobeyazlılar, daha önce Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile 2 yıllığına anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Meksika ekibi Juarez'e transfer olan 32 yaşındaki stoper, kısa bir aranın ardından Türkiye'ye dönüş yapmış olacak. Konyaspor'da görev yaptığı iki sezonda 55 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Calvo, futboluyla beğeni dikkatlerin üzerine çekmişti.

Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'de 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.