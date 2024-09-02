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TRANSFER HABERİ: Bilal Boutobba Hatayspor’da!

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 14:47
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TRANSFER HABERİ: Bilal Boutobba Hatayspor’da!

Süper Lig takımı Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız futbolcunun transferiyle ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Bilal Boutobba! Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla Ligue 1'de mücadele eden Bilal Boutobba, 29 kez sahaya çıktı. Boutobba, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken 1 de asist yapmayı başardı.

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