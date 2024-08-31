Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Samsunspor maçı 1 Eylül TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.