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Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:12
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Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Samsunspor maçı 1 Eylül TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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