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Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray’ın konuğu olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:01
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Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in açılış maçında 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ın konuğu olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Takım öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek ve kampa girecek. Antrenman boyunca hırslı oldukları görülen futbolcular, açılış maçından 3 puanla ayrılarak geçen sezonun son haftalarında yakalanan çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

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