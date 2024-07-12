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Hatayspor, Cemali Sertel'in bonservisini yeniden kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 20:02
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Hatayspor, Cemali Sertel'in bonservisini yeniden kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cemali Sertel satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Cemali'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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