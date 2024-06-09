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Hatayspor’a Dele-Bashiru piyangosu

Serie A ekibi Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer etmek istiyor. Sport Italia'nın haberine göre geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 9 gol ve 6 asiste imza atan Fisayo Dele-Bashiru'nun yeni adresi Lazio olabilir. Lazio'nun, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Hatayspor ile pazarlıklarla başladığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Transferin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'ya bitebileceği kaydedildi. Bu sezon son hafta maçlarının ardından ligde kalan Hatayspor, maddi açıdan zor günler geçiriyor. Manchester City altyapısından yetişen DeleBashiru geçen yaz bonservissiz olarak Hatayspor'a imza atmıştı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Hatayspor’a Dele-Bashiru piyangosu
Serie A ekibi Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer etmek istiyor. Sport Italia'nın haberine göre geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 9 gol ve 6 asiste imza atan Fisayo Dele-Bashiru'nun yeni adresi Lazio olabilir. Lazio'nun, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Hatayspor ile pazarlıklarla başladığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Transferin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'ya bitebileceği kaydedildi. Bu sezon son hafta maçlarının ardından ligde kalan Hatayspor, maddi açıdan zor günler geçiriyor. Manchester City altyapısından yetişen DeleBashiru geçen yaz bonservissiz olarak Hatayspor'a imza atmıştı.
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