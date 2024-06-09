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Hatayspor’a Dele-Bashiru piyangosu
Serie A ekibi Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer etmek istiyor. Sport Italia'nın haberine göre geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 9 gol ve 6 asiste imza atan Fisayo Dele-Bashiru'nun yeni adresi Lazio olabilir. Lazio'nun, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Hatayspor ile pazarlıklarla başladığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Transferin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'ya bitebileceği kaydedildi. Bu sezon son hafta maçlarının ardından ligde kalan Hatayspor, maddi açıdan zor günler geçiriyor. Manchester City altyapısından yetişen DeleBashiru geçen yaz bonservissiz olarak Hatayspor'a imza atmıştı.
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