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Hatayspor fırsat tepti

Ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor, öne geçtiği, 76’da 10 kişi kalan Kayserispor karşısında galibiyeti koruyamadı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Hatayspor fırsat tepti

Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Kayseri, Hatay'ı ağırladı. Bordo-beyazlılar, 2'de Doğukan'la öne geçti. 4'te Kartal'ın füzesi üst direkten döndü. 23'te Bourabia'nın füzesi bu sefer ağlara gitti. 76'da Kayseri'de Arif, direkt kızardı. Hatay, 10 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamadı ve maç 1-1 bitti. Kayseri'nin galibiyet hasreti 2, Hatay'ın ise 5 maça çıktı.

VOLKAN DEMiREL MUTLU DEĞİL

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor beraberliğinden mutlu değil. Demirel, "Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim" dedi.

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