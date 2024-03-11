Hatayspor fırsat tepti

Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Kayseri, Hatay'ı ağırladı. Bordo-beyazlılar, 2'de Doğukan'la öne geçti. 4'te Kartal'ın füzesi üst direkten döndü. 23'te Bourabia'nın füzesi bu sefer ağlara gitti. 76'da Kayseri'de Arif, direkt kızardı. Hatay, 10 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamadı ve maç 1-1 bitti. Kayseri'nin galibiyet hasreti 2, Hatay'ın ise 5 maça çıktı.

VOLKAN DEMiREL MUTLU DEĞİL

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor beraberliğinden mutlu değil. Demirel, "Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim" dedi.