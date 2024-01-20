Volkan Demirel istifa edecek mi? Kasımpaşa Hatayspor maçı sonrası...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından konuştu.

İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Nasıl değerlendireyim, yenildiğim için fazla değerlendirecek bir şey yok. Aslında konuşulacak çok şey var ama ilk yarıdaki oyunu devam ettirebilseydik ya da belki yine ikinci yarıda Kasımpaşa'nın iyi oyunu vardı ama... Yanılmıyorsam 74-75. dakikada bir taç atışı oluyor, şunu sormak istiyorum sadece, "Maç başlarken orta saha değil de, yayın üzerinden başlayabilir mi?" Oyun yayın üzerinden başlamaz. O yüzden taç nereden atıldıysa oradan başlaması gerekiyor. Pozisyona dikkat edin, bizim iki oyuncumuz taçın çıktığı yerde beklerken, 10 metre ilerisinde taç kullanılıp gol oluyor. Bu hava şartlarında 1-0 geriye düştükten sonra çevirmesi zor oluyor. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın galibiyetine gölge düşürmek amacıyla değil, ilk yarıdaki penaltıyı da söyleyebilirim. Hakemin takdir hakları biraz daha normal şartlarda olsaydı, bu maç buraya gelmezdi. 3-0 yenildik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İkinci yarıda iyi oynadılar. İlk yarıda biz oynadık. Aslında tam tersi olması lazım. Kasımpaşa takımının düşmesi lazım, 12-13 kişiyle mücadele ediyorlar. Bizim daha geniş, daha opsiyonel kadromuz var." dedi.

"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

İçeride oyunculara da söyledim. Bazı oyuncularla da görüşme yapıp, Hatayspor adına yol almamız gerektiğini söylemem gerektiğini düşünüyorum. Burada olmayan insanlarla bu işi yürütemeyiz. Burada olan insanlarla, burada olacak insanlarla yola devam etmemiz lazım. Oyuncuların hepsinden memnunum ama onların memnun olmadığı şartlar olabilir. O yüzden bu transfer dönemini iyi geçirmeliyiz. Yine söylüyorum, sezon sonuna kadar buradayım. Şu anda zor durumdayız. Bu durumda bu takımı bırakıp gitmek, belki bir zaman vardı aklımda ama şu anda yok. Yönetim tarafından bir karar alınırsa saygı duyarım ama takımı bu girdaba soktuysam, buradan çıkarmak için de elimden geleni yapmaya hazırım.