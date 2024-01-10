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Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
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Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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