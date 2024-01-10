Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Atakaş Hatayspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Maksimovic, Kilama, Kamil, Kerim, Görkem, Aburjania, Bashiru, Ömer, Rivas, Strandberg.
Gaziantep FK: Nita, Arda, Jevtovic, Mustafa, Morais, Ertuğrul, M'Bakata, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Hatayspor'un evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maç saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.