Haberler Hatayspor Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları oynanıyor. Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Atakaş Hatayspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Maksimovic, Kilama, Kamil, Kerim, Görkem, Aburjania, Bashiru, Ömer, Rivas, Strandberg.

Gaziantep FK: Nita, Arda, Jevtovic, Mustafa, Morais, Ertuğrul, M'Bakata, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Hatayspor'un evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maç saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa'nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: MİT'in MOSSAD operasyonu İsrail'i şaşırttı durun bu daha ilk adım!
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum!
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?
Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek!
Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek?
TOGG'UN YENİ MODELİ TANITILDI | TOGG T10F ne kadar, kaç TL? Menzili kaç km, teknik özellikleri ne?
REGAİP KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2024 Regaip Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... 16:46
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:13
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 16:10
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! 16:09
Transfer dönemi başladı mı? Transfer dönemi başladı mı? 15:54
Daha Eski
Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! 15:47
Fırtına o ismi kiraladı! Fırtına o ismi kiraladı! 15:46
Jonas Svensson: "Çok mutluyum" Jonas Svensson: "Çok mutluyum" 15:45
Galatasaray Sivasspor maçına hazır Galatasaray Sivasspor maçına hazır 15:32
F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! 15:18
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:06