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Volkan Demirel'den Rize'ye gözdağı
Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Hatayspor, Rizespor'a bilendi. Ligin son haftalarında aldıkları sonuçlarla büyük bir düşüş yaşadıklarını ancak pes etmeyeceklerinin altını çizen teknik direktör Volkan Demirel, "Son haftalardaki gerek futbol olarak gerekse de skor olarak düşüşümüzün artık önüne geçmek istiyoruz. Rizespor maçı da bunun için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip yaşadığımız düşüşe son vermek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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