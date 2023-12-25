Haberler Hatayspor Volkan Demirel: Söyleyecek çok şeyim var ama...

Volkan Demirel: Söyleyecek çok şeyim var ama...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan mücadelede Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 22:47
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Volkan Demirel: Söyleyecek çok şeyim var ama...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan mücadelede Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI:

Bu takımı kuran benim, oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde dile getirebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım. Devam edip, etmeme gibi bir şey değil. Oyuncularla neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız.

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Maçtan önce de söyledim. Beşiktaş bu ligin önemli takımlarından. Beşiktaş'a her zaman saygı duyulması gerekiyor. Kadro, puan durumu, hoca değişiklikleri fark etmez.

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