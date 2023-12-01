Volkan Demirel çılgına döndü! Maç sonu kırmızı kart çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Bol gollü geçen Akdeniz derbisinde iki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç tamamlanmadan sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Demirel kısa süre sonra sahaya geri döndü.
Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Yiğit Arslan'a tepki gösterdi. Genç teknik adam itirazları sonucu kırmızı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Volkan Demirel'i Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin sakinleştirdi.
İşte o anlar:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.