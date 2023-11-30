Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATAKAŞ HATAYSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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