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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel idmanda kaleye geçti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, idmanda kaleye geçti. Kulüp de bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 14:06
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel idmanda kaleye geçti

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

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