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Volkanik patlama

Hatay, şampiyon Galatasaray'a geçit vermedi. Son 3 maçını kaybeden Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, güçlü rakibini Rivas ve Lamkel'le mağlup etti. Deprem felaketi nedeniyle sıfırdan yeni bir kadro kuran Hatay 17 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Volkanik patlama

Deprem felaketiyle sarsılan ve yeniden hayata tutunan Hatayspor, Galatasaray'ı mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı: 2-1. Maça iyi başlayan Hatay, 14. dakikada Rivas ile öne geçti. Zaha 28'de skoru eşitlese de bordo-beyazlı ekip maçı bırakmadı. İkinci yarının başında bir gol daha buldu. İlk golün asistini yapan Lamkel bu kez ağları sarsan isimdi.

ERCE DEVLEŞTİ

Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler maça damgasını vuran isimdi. 29 yaşındaki eldiven, Zaha'nın golü hariç alkışlanacak bir performans ortaya koydu. O pozisyonda dahi çabuk kalktı ama golü engelleyemedi. Galatasaray'ın 18 şut çektiği karşılaşmada kaleye gelen 7 topu başarıyla çıkartmayı başardı. Son 3 maçını kaybeden Hatayspor 90 dakika sonra sevinen taraf oldu.

Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde gol gördü.

Hakem Arda Kardeşler'in kardeşi olan Erce Kardeşler, Galatasaray'ın geçen sezon gündemine gelmiş ancak sarı- kırmızılı ekip tercihini Günay Güvenç'ten yana kullanmıştı. O Erce dün Galatasaray'ı durduran isim oldu.

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