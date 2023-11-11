Volkan Demirel: Galatasaray'a müsaade etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından teknik direktör Volkan Demirel galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI:

Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecek demiştik. Galatasaray yorgun. En yakından şahidi biziz, kolay değil. Seyahat oyuncuları yoruyor. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, bizim bölgemizde topla oynamalarına izin vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Teknik, taktik anlamda oyuncularım her şeyi yaptı. Bunu her zaman yapamıyoruz. Geçen hafta Pendik maçında çok üzülmüştüm. Dediklerimizin hiçbirini yapamadık. Bu oyunun ana faktörü oyuncular. Bizim işimiz anlatmak, göstermek. İnanırlarsa ve isterlerse maçları kazanıyorsunuz. Oyuncuların isteğiyle ve inancıyla kazandık. Taktiklerimizi iyi uyguladılar. Maçın ikinci yarısında daha net pozisyonlar bulduk.

Bu takımı ben kurdum. Övünerek söylüyorum. Sezon içinde galibiyet, mağlubiyet olacak. Her şeyin dışında bir kere çok başka şeyler kazanıyoruz. Yoktan var olan bir takımız. Çok uygun maliyetlere yapıldı. İlk 8 haftada çok saygı duyulacak işler yaptık. Sonraki 3 haftada yenildik. Bunlar iş kazasıydı. Mental yorgunluktu. Bizim gibi takımlarda illlaki bir düşüş olacaktır. Bu maç önemliydi, geri dönüş ve ayağa kalkabilmek için. Sonuçta Galatasaray bizim rakibimiz değil. Galatasaray bizi yense kimse bir şey demeyecekti. Biz kazanarak Hatayspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdik. Galatasaray'a saygı duyuyoruz.