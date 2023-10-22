Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! "Kendi evime geldim"

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: "Ligde yenilmeyen 3 takım var birisi Fenerbahçe. Fenerbahçe, oyun olarak, taraftar olarak saygı duyulması gereken bir takım. Ancak biz de saygıya değer bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."

"EVİME GELDİM"

Fenerbahçe hakkında konuşan Demirel, "Hatay adına Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Ben zaten kendi evime geldim. Güzel bir maç olsun. Türk futbolu kazansın." dedi.

Fenerbahçe taraftarları sahaya çıkan Volkan Demirel'e büyük destek gösterdi, tribüne çağırdı ve çiçek verdi