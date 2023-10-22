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Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! "Kendi evime geldim"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Hatayspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Volkan Demirel karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in Fenerbahçe sözleri...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 18:46
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri! "Kendi evime geldim"

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: "Ligde yenilmeyen 3 takım var birisi Fenerbahçe. Fenerbahçe, oyun olarak, taraftar olarak saygı duyulması gereken bir takım. Ancak biz de saygıya değer bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."

"EVİME GELDİM"

Fenerbahçe hakkında konuşan Demirel, "Hatay adına Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Ben zaten kendi evime geldim. Güzel bir maç olsun. Türk futbolu kazansın." dedi.

Fenerbahçe taraftarları sahaya çıkan Volkan Demirel'e büyük destek gösterdi, tribüne çağırdı ve çiçek verdi

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