EURO 2032'nin futbol elçilerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ilgili Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, övgüler yağdırdı. Savaş, "Türkiye ve Hatay'ı temsil ettiği için teşekkür ederim. Volkan hoca gerçekten çok ahlaklı, dürüst ve spor adamına yakışır bir şekilde Hatayspor'u bugüne kadar taşıdı. Tabii ki bunları yaparken bir nevi Hatay ve birçok ilde olan depremin elçisi de oldu. Bu kadar meşakkatli günleri başarı ile geçiren ve deprem bölgelerine sahip çıkan bir spor adamı ve futbol elçisi olarak Hatay şehrini ve bizi gerçekten gururlandırdı" diye konuştu.

GÜVENİMİZİ BOŞA ÇIKARMADI

Deprem felaketinden sonra sporun başka bir yere evrildiğini belirten Başkan Savaş, "Süper Lig'deki yıkılmış bir şehrin takımını bugüne kadar başarıyla taşımak gerçekten zordu. Biz yönetim ve şehir olarak hocamıza güvendik. O da bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadan çok başarılı bir grafik çizdi" dedi.